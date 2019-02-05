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Лукашенко решился на "беспрецедентный шаг" ради нацбезопасности

Президент приказал усилить границы Беларуси.

Лукашенко решился на "беспрецедентный шаг" ради нацбезопасности
Фото: president.gov.by

Решение о необходимости увеличения штатной численности пограничников в Беларуси связано с задачами по обеспечению национальной безопасности.

 Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко при утверждении решения на охрану госграницы органами пограничной службы в 2019 году, передает БЕЛТА.

"С учетом возрастания негативных факторов, связанных с незаконной миграцией, наркотрафиком, контрабандой (особенно оружия), перед Госпогранкомитетом поставлена задача увеличить до необходимого штатную численность. Беспрецедентный шаг, но национальная безопасность - важнейший фактор", - подчеркнул глава государства.

В связи с этим он потребовал принять "исчерпывающие меры" по увеличению и созданию новых подразделений пограничников.

"Особенно о чем мы с вами договаривались - возрождение или усиление маневренных групп. Это те группы, которые находятся всегда в резерве руководителей пограничных отрядов и в считанные минуты выдвигаются на направления вероятного движения противника, если там обострение ситуации", - подчеркнул Лукашенко.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что Украина и Беларусь обречены быть вместе с Россией.

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