Лукашенко встретился с Марчуком в Минске

Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник, 29 января, встретился с представителем Украины в Трехсторонней контактной группе Евгением Марчуком. Заседания этой переговорной группы проходят в столице Беларуси Минске.

Об этом сообщила пресс-служба Лукашенко, который две недели назад также встречался с кумом Владимира Путина Виктором Медведчуком.

Хотя Марчук представляет Украину в мирных переговорах по Донбассу, пресс-служба Лукашенко не сообщила ни слова, поднималась ли эта тема на их встрече.

Фото: president.gov.by

Зато в сообщении говорится о том, что Лукашенко и Марчук говорили о товарообороте между Украиной и Россией, о демаркации границы, о впечатлениях украинского чиновника от "фантастической библиотеки" в Минске.

Евгений Марчук также передал белорусскому лидеру "теплый привет" от президента Украины Петра Порошенко. "Я вчера с ним виделся. Он просил передать, что доволен, как развивается украинско-белорусское сотрудничество, особенно после форума регионов и не только. Комиссия двусторонняя работает, как часы", - сказал он.

Также Марчук рассказал на встрече, что Лукашенко - "очень популярный человек в Украине"

Напомним, в октябре 2018 года Лукашенко предложил Украине помощь в прекращении войны на Донбассе. В декабре того же года он сказал, что Украина отклонила его предложение, потому что "Лукашенко пророссийский".