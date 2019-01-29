Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, - Transparency International

"Если ситуация продолжит меняться такими темпами, то догонять Польшу придется не одно десятилетие".

Международная антикоррупционная организация Transparency International обнародовала результаты исследования "Индекс восприятия коррупции-2018", где Украина заняла 120-е место среди 180 стран мира. Соответствующий отчет опубликован сегодня на сайте организации.

"Украина несколько улучшила свои показатели. Ее результат - 32 балла и 120 место среди 180 стран. Таким образом Украина получила еще 2 балла и поднялась на 10 мест (результат за 2017 - 30 баллов, 130 место)", - сказано в сообщении.

Исполнительный директор организации Андрей Боровик отметил, что такой результат не соответствует декларируемому стремлению к быстрой евроинтеграции, реформам и очищению от коррупции всех сфер жизни. "Если ситуация с коррупцией в Украине продолжит меняться такими темпами, то догонять ту же Польшу придется не одно десятилетие. Власть должна, а гражданское общество давно готово удвоить усилия на этом пути", - сказал Боровик.

Организация Украина отмечает частичное выполнение рекомендации организации на 2018 год по созданию Антикоррупционного суда. Украина приняла соответствующее законодательство, однако полноценный запуск Высшего антикоррупционного суда перенесен на 2019 год.

Трансперенси Интернешнл Украина разработала рекомендации для украинской власти на 2019 год, среди которых перезапуск НАПК, внедрение надлежащей автоматической проверки деклараций и мониторинга уровня декларантов, обеспечение эффективной работы реестра бенефициаров, продолжение реформы публичных закупок.

Напомним, накануне Высшая квалификационная комиссия судей сняла с конкурса еще одного кандидата на должность в Высший антикоррупционный суд. Пройти комиссию удалось только 7 претендентами из 49.