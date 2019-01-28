​Апелляцию по делу Труханова будет рассматривать Антикоррупционный суд, - Холодницкий

Апелляцию по делу мэра Одессы Геннадия Труханова, которого обвиняют в завладении средствами местного бюджета, будет рассматривать новосозданный Высший антикоррупционный суд.

Об этом в эфире "Громадського" заявил глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

Он выразил уверенность, что дело Труханова не успеют рассмотреть полностью до создания Антикоррупционного суда, в частности потому что обе стороны процесса имеют право на апелляцию.

"Если это будет обвинительный приговор, то ее будет писать сторона защиты, если оправдательный - сторона обвинения", - сказал Холодницкий.

Он отметил, что эту апелляцию уже будет рассматривать Антикоррупционный суд.

Напомним, в декабре суд Одессы начал рассматривать по существу дела мэра города Геннадия Труханова и должностных лиц одесского горсовета, которые обвиняются в завладении 185 млн гривен. Фигуранты отказались признать свою вину.

Труханову и еще ряду подозреваемым вменяют хищение 185 млн гривен в период с июля по декабрь 2016 года. Схему реализовали под видом покупки здания обанкротившегося завода "Краян" по заведомо завышенной цене.

Указанное здание менее чем за два месяца до принятия решения Одесским горсоветом о его покупке за 185 млн гривен было приобретено другой фирмой за 4 млн гривен и внесено в уставный капитал ООО "Девелопмент Элит". Однако, несмотря на это, Труханов и его заместитель на согласительном совете и на внеочередной сессии горсовета сообщили депутатам ложную информацию: речь якобы шла только о согласии на покупку, а не о сделке.

Кроме того, необходимость покупки была обоснована якобы реализацией проекта "Европейская мэрия", которого в действительности не существовало.

В итоге помещение купили за 185 млн гривен - завышенной более чем вдвое цене, однако эти средства были арестованы по ходатайству антикоррупционных органов.

Обвиняемый является действующий мэр Одессы, его заместитель, глава постоянной комиссии по вопросам коммунальной собственности Одесского горсовета, директора департамента коммунальной собственности Одесского горсовета, его заместитель, директор частной компании-продавца здания, представитель компании продавца здания, оценщик. Всем вменяют ч.5 ст.191 (хищение), а продавцу здания - еще ч.1 ст.205 и ч.2 ст.15, ч.3 ст.209 (фиктивное предпринимательство и покушение на отмывание денег).