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Порошенко подписал закон о смене подчиненности религиозных организаций

Закон вступит в силу на следующий день после публикации.

Порошенко подписал закон о смене подчиненности религиозных организаций
Порошенко подписал закон о смене подчиненности религиозных организаций
Фото: www.president.gov.ua

Президент Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины о подчиненности религиозных организаций и процедуре государственной регистрации религиозных организаций со статусом юридического лица", принятый Верховной Радой 17 января 2019 года.

Об этом сообщается на сайте президента.

Соответствующий законопроект №4128-д был поддержан 229 голосами. Согласно ему, государство признает право религиозной общины менять подчиненность религиозных центров путем регистрации новой редакции устава или внесения изменений в действующий. Решение о смене подчиненности принимается общим собранием религиозной общины. Такое собрание могут созывать ее члены.

Решение о смене подчиненности должно быть принято не менее чем двумя третями голосов от количества членов религиозной общины, необходимого для того, чтобы общее собрание считалось полномочным согласно его уставу. Такое решение подкрепляется подписями членов соответствующей религиозной общины, поддержавшими его.

Смена подчиненности религиозной общины не будет влиять на содержание права собственности и других имущественных прав таких общин. Часть общины, не согласная с таким решением, имеет право создать новую общину и заключить договор о порядке пользования культовым сооружением и имуществом с собственником (пользователем). Такие изменения внесены в закон "О свободе совести и религиозных организациях".

Депутаты также внесли некоторые изменения в закон "О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований".

Закон вступит в силу на следующий день после публикации.

Напомним, 6 января Православная церковь Украины получила от Вселенского патриархата томос об автокефалии, что позволило приходам УПЦ МП присоединяться к новой украинской церкви.

17 января Рада приняла законопроект №4128-д о подчиненности религиозных общин. Он предусматривает, что приход может принять решение о переходе в другую церковь двумя третями кворума.

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