Названия ПЦУ и УПЦ закреплены за Киевской митрополией, - Минкультуры

"Эти два термина будут употребляться как синонимические, это согласовано с Фанаром".

Названия "Украинская православная церковь" и Православная церковь Украины - равнозначны и закреплены за Киевской метрополией.

Об этом рассказал директор Департамент по делам религий и национальностей Министерства культыру Андрей Юраш, передает LB.ua.

"Эти два термина будут употребляться как синонимические, это согласовано с Фанаром непосредственно", - сказал он в ходе международной экспертной конференции "Юрисдикционный статус Киевской православной митрополии в 1686 году: богословие, каноническое право и культурно-исторический аспект" в Киеве.

Юраш сообщил, что 30 января состоялась регистрация устава новой поместной церкви, а 30 ноября 2018 года была зарегистрирована Ставропигия (представительство) Вселенского патриархата в Украине. "Эти два события подтверждают, что украинское православие живет в новом измерении - не только в значении идентификации, а и в значении инстуциональном", - отметил Юраш.

Он подчеркнул, что УПЦ МП теряет поддержку украинского общества из-за деятельности своих священнослужителей (поддержка войны против Украины, проклены музейных работников, пожелания им смерти и т.п.) .

"УПЦ МП, которая начинала со 100%-й общественной поддержки на сегодня имеет только 15-16%", - сообщил Юраш.

Напомним, 15 декабря 2018 года в Киеве прошел Объединительный собор, на котором была создана Православная церковь Украины, возглавил ее митрополит Киевский и всея Украины Епифаний (Думенко). 5 января 2019 года Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии ПЦУ, 6 января вручил документ митрополиту Епифанию. Юридическое оформление ПЦУ, по его словам, завершится в ближайшее время.

20 декабря 2018 года Верховная Рада обязала УПЦ МП сменить название - в законопроекте №5309 говорится, что религиозная организация, управляющий центр которой находится в государстве-агрессора, обязана указать это в своем названии.

26 января Минкультуры обнародовало список религиозных организаций, которые должны изменить название.