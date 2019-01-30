Все приходы УПЦ МП в Сокальском районе Львовской области присоединились к ПЦУ

Решение о переходе под управление канонической Украинской церкви приняли 9 приходов.

Все приходы Московского патриархата в Сокольском районе Львовской области перешли в Православную церковь Украины.

Об этом сообщил глава Сокальской РГА Николай Пасько.

"Во всех 9 приходах нашего района так называемой "московской церкви" принято решение о переходе под управление родной канонической Украинской церкви", - написал он в фейсбуке.

По словам главы РГА, несмотря на "определенных политиканов местного разлива, которые пробовали поспекулировать на этой теме и посеять раздор в церковных общинах", украинская поместная церковь победила.

Напомним, 22 декабря, прихожане храма Петра и Павла в городе Жовква вместе со священником решили перейти под юрисдикцию ПЦУ. Церковь в Жовкве стала третьим большим приходом, перешедшим в ПЦУ.

По состоянию на 20 января,в ПЦУ перешли уже более 100 приходов УПЦ МП.