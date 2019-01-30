Женщина погибла на месте, мужчина скончался по дороге в больницу.

Фото: novosti-n.org У здания Ленинского райсуда в Николаеве застрелили человека

В среду, 30 января, на ул. Космонавтов в Николаеве, возле здания "Космос Плаза", где расположен Ленинский районный суд, расстреляли мужчину и женщину. Прямо у входа в здание неизвестный выстрелил в людей из охотничьего карабина "Сайга". Оружие находится на месте преступления.

В результате женщина погибла на месте, мужчину забрала скорая. Местное издание "Новости Николаева" сообщает, что пострадавший умер по пути в больницу.

Фото: novosti-n.org

Фото: nikvesti.com

Фото: nikvesti.com

Фото: nikvesti.com

На место прибыли 5 автомобилей патрульной полиции, следственно-оперативная группа Ингульского райотдела полиции, эксперты. Место совершения преступления ограждено, обстоятельства и личность погибших устанавливается.

Стрелявший задержан на месте преступления.

По имеющимся данным, сообщнику убийцы удалось скрыться. В Николаеве объявлен план "Перехват". Разыскивается микроавтобус "Мерседес Вито", на котором скрылся подозреваемый.

Обновление. Стрельба у Ленинского райсуда Николаева, в результате которой погибли два человека, связана с рассмотрением спора в этом суде между жителями Николаева и Одессы. Об этом местному изданию НикВести сообщил начальник следственного отдела полиции Иван Выговский.

"Сегодня состоялось судебное заседание по гражданскому делу относительно задолженности, еще 2008 года, которая возникла между николаевцем и двумя жителями Одессы. Решение было принято в пользу лиц, которые подали гражданский иск. После чего необходимо было оплатить определенную сумму убытка", - рассказал полицейский.

По словам Выговского, стрелявший не признает долг, который суд обязал его выплатить. После судебного заседания между участниками возник конфликт, в ходе которого мужчина совершил два выстрела из ружья.

Информации о сообщнике стрелка на данный момент нет.

Обновление 17:10. Полиция задержала мужчину, покинувшего место преступления на "Мерседес Вито". Задержанный мужчина - сын подозреваемого в убийстве, его остановили у Варваровского моста в Николаеве. Патрульные ждут следственно-оперативную группу для того, чтобы осмотреть машину, есть ли в ней оружие. Информацию о задержании опубликовал портал "Преступности нет" со ссылкой на Выговского.

Фото: news.pn

Фото: news.pn

Фото: news.pn

Обновление 18:20. Народный депутат Антон Геращенко опубликовал запись убийства, попавшую на камеры видеонаблюдения суда. Депутат уточнил, что сумма долга, о котором шла речь, составила 40 тысяч долларов.