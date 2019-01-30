Полиция завела дело по факту исчезновения капитана "Норда" Горбенко

Адвокаты не могут связаться со своим подзащитным.

Национальная полиция открыла уголовное производство по факту исчезновения капитана арестованного керченского судна "Норд" Владимира Горбенко. Об этом сообщила пресс-секретарь ГУ Нацполиции в Запорожской области Екатерина Людвик, пишет "Крым.Реалии".

Уголовное производство было открыто по заявлению брата Владимира Горбенко, хотя о пропаже своего подзащитного заявлял также и адвокат Максим Могильницкий.

Адвокат Александр Руденко рассказал российским СМИ, что открытие производства является процедурным моментом, так как в связи с пропажей человека "регистрируется уголовное производство по особо тяжкому преступлению, чтобы можно было осуществлять соответствующие оперативно-розыскные мероприятия".

Могильницкий сообщил, что утратил связь с подзащитным в понедельник, 28 января.

Напомним, погранслужба Украины 25 марта 2018 года задержала в акватории Азовского моря рыболовецкое судно под флагом России. В ходе проверки выяснилось, что судно посещало Крым в нарушение украинского законодательства.

4 апреля капитана арестованного судна Владимира Горбенко, который является гражданином Украины, доставили в Херсон для избрания ему меры пресечения, 10 апреля его освободили из-под ареста, но запретили посещать Крым.

Предварительное заседание по делу Горбенко было отменено четыре раза: заседания переносили 23 ноября, 7 и 12 декабря 2018 года и 10 января 2019 года, в том числе из-за болезни судьи, неявки обвиняемого и его адвоката.