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Полиция завела дело по факту исчезновения капитана "Норда" Горбенко

Адвокаты не могут связаться со своим подзащитным.

Полиция завела дело по факту исчезновения капитана "Норда" Горбенко
Объявленный в розыск Владимир Горбенко
Фото: ntv.ru

Национальная полиция открыла уголовное производство по факту исчезновения капитана арестованного керченского судна "Норд" Владимира Горбенко. Об этом сообщила пресс-секретарь ГУ Нацполиции в Запорожской области Екатерина Людвик, пишет "Крым.Реалии".

Уголовное производство было открыто по заявлению брата Владимира Горбенко, хотя о пропаже своего подзащитного заявлял также и адвокат Максим Могильницкий.

Адвокат Александр Руденко рассказал российским СМИ, что открытие производства является процедурным моментом, так как в связи с пропажей человека "регистрируется уголовное производство по особо тяжкому преступлению, чтобы можно было осуществлять соответствующие оперативно-розыскные мероприятия".

Могильницкий сообщил, что утратил связь с подзащитным в понедельник, 28 января.

Напомним, погранслужба Украины 25 марта 2018 года задержала в акватории Азовского моря рыболовецкое судно под флагом России. В ходе проверки выяснилось, что судно посещало Крым в нарушение украинского законодательства.

4 апреля капитана арестованного судна Владимира Горбенко, который является гражданином Украины, доставили в Херсон для избрания ему меры пресечения, 10 апреля его освободили из-под ареста, но запретили посещать Крым.

Предварительное заседание по делу Горбенко было отменено четыре раза: заседания переносили 23 ноября, 7 и 12 декабря 2018 года и 10 января 2019 года, в том числе из-за болезни судьи, неявки обвиняемого и его адвоката.

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