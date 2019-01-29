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В прокуратуре АРК прокомментировали исчезновение капитана судна "Норд"

Об исчезновении Владимира Горбенко заявил его адвокат.

В прокуратуре АРК прокомментировали исчезновение капитана судна "Норд"
Владимир Горбенко
Фото: ntv.ru

Пропавшего капитана судна "Норд" Владимира Горбенко могут объявить в розыск в случае его неявки в суд.

Об этом заявил заместитель прокурора Автономной Республики Крым Игорь Поночевный, передает Крым.Реалии.

"Прокуратура АРК поддерживает по Горбенко только государственное обвинение - и все. Комментировать заявления адвокатов сложно, поскольку мы за Горбенко не смотрели, не следили и не контролировали его местонахождение. Согласно уголовно-процессуальному кодексу, на него были возложены определенные обязанности. В случае смены места жительства он должен был информировать суд. На каждый вызов он обязан был появляться в суд. Если он не появится – судом будут приняты соответствующие решения: или объявление в розыск, или повторный вызов", - сказал Поночевный.

Следующее заседание с участием капитана "Норда2 Владимира Горбенко запланировано на 1 февраля в Оболонском районном суде Киева.

Ранее адвокат Горбенко Макисм Могильницкий заявил, что связь с его подзащитным пропала. По словам адвоката, исчезновение Горбенко может быть связано с украинскими спецслужбами. В Службе безопасности Украины опровергают причастность к исчезновению Горбенко.

Владимир Горбенко находится под подпиской о невыезде. Он управлял рыболовецким судно "Норд", которое 25 марта 2018 года Госпогранслужба Украины задержала в акватории Азовского моря за незаконный рыбный промысел. 6 апреля суд взял под стражу капитана судна "Норд" Владимира Горбенко, а 11 апреля ему сообщили о подозрении за незаконный рыбный промысел. Дело рассматривается в Оболонском районном суде Киева.

Капитану судна вменяют ст.332-1 Уголовного кодекса (нарушение порядка въезда/выезда на оккупированную территорию Украины с целью нанесения вреда интересам страны).

Остальных моряков с "Норда" отпустили в Крым, а само судно выставили на продажу.

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