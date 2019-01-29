Беглый экс-глава "Запорожьеоблэнерго" нашелся в Крыму

Бывший и.о. гендиректора "Запорожьеоблэнерго" Игорь Корниленков, который с 2016 года находится в розыске, нашелся в Крыму. В конце прошлого года оккупационные власти полуострова задержали его в связи с розыском на материковой Украине и поместили под домашний арест.

Об этом стало известно из решения подконтрольного оккупантам Верховного суда Крыма.

Корниленков занимал должность и.о. гендиректора "Запорожьеоблэнерго" с апреля 2015 года до мая 2016 года.

Он подозревается в преступлении, предусмотренном ч.2 ст.364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью или служебным положением).

НАБУ расследует коррупционную схему по выведению средств компании "Запорожьеоблэнерго" через договоры переуступки с "Энергосетью". Эти договоры привели к убыткам государства на несколько сотен миллионов гривен.

Председателем правления "Энергосети" был Дмитрий Крючков. Он также был объявлен в розыск в 2016 году. В 2018 году его задержали в Германии. Из-под ареста Крюков освободился под залог в 100 тысяч евро.