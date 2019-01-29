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Суд обязал НАБУ открыть дело о содействии прокуроров САП деятельности ОПГ

Заявитель сообщил в бюро о злоупотреблении служебным положением со стороны антикоррупционных прокуроров.

Суд обязал НАБУ открыть дело о содействии прокуроров САП деятельности ОПГ
Фото: nabu.gov.ua

Суд обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть уголовное производство по факту возможного содействия пятью прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры участникам преступных организаций. Об этом говорится в судебных материалах.

Заявитель подал жалобу в суд на бездействие НАБУ по внесению данных в Единый реестр досудебных расследований.

Жалоба обоснована тем, что 17 декабря 2018 года гражданин (имя не указывается) подал в НАБУ заявление об уголовных правонарушениях, совершенных начальником первого отдела САП, Генеральной прокуратуры и четырьмя прокурорами САП по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением), ч. 2 ст. 256 (содействие участникам ОПГ), ч. 3 ст. 382 (невыполнение судебного решения) Уголовного кодекса.

Однако сведения о совершении уголовных преступлений в Единый реестр досудебных расследований не были внесены.

10 января суд удовлетворил ходатайство и обязал НАБУ зарегистрировать уголовное производство.

Напомним, в декабре НАБУ закрыло около 30 дел, связанных с подозрениями в незаконном обогащении и злоупотреблении служебным положением.

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Источник: "Українські новини"
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