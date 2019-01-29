Утечка секретных данных из РФ доказала, что РПЦ влияет на Болгарскую церковь, - журналист

"Там очень много информации, которой никто до этого не находил в таком упорядоченном формате".

Среди секретных документов, которые выложил в сеть проект DDoSecrets, есть подтверждающие, что Россия пытается влиять на Болгарскую православную церковь.

Об этом сообщил главный редактор болгарского портала "Биволь" Атанас Чобанов, передает Громадське.

"Там очень много информации, которой никто до этого не находил в таком упорядоченном формате: эти сливы были, потом терялись, исчезали из сети, а теперь мы их находим в большом количестве и в одном месте", - сказал Атанас Чобанов.

"Когда эта информация будет систематизирована, из нее можно будет получить новые вещи, например, мы сразу нашли о Болгарии ... как (Россия, - ред.) влияет на Болгарскую православную церковь, чтобы в ней сохранили влияние митрополиты, связанные с Россией, с РПЦ, а также другие данные, связанные с политической жизнью и так далее. Там интересную информацию можно найти, и не только для православных стран, но и для всей Европы", - отметил журналист.

Он также добавил, что в архиве не встречал документов с грифом "Совершенно секретно", поэтому вряд ли этот слив может вызвать серьезные последствия для российских чиновников.

Напомним, 26 января проект Distributed Denial of Secrets (DDoSecrets) опубликовал документы по РФ, которые получил путем хакерского взлома. Большинство опубликованных материалов связаны с агрессией России на Донбассе. Также в них говорится о контактах между Кремлем и Русской православной церковью. Объем выложенных в сеть материалов составляет 175 гигабайт.