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Виталий Кличко госпитализирован в Австрии (обновлено)

По официальной версии, у мэра обострение последствий старой травмы спины.

Виталий Кличко госпитализирован в Австрии (обновлено)

Мэр Киева Виталий Кличко госпитализирован в австрийском городе Санкт-Иоганн-ин-Тироль.

По сведениям источников LB.ua, это произошло три дня назад.

В ближайшее время пресс-служба киевского градоначальника сообщит об этом официально.

Причины госпитализации не уточняются, однако, очевидно, что таким образом Кличко не сможет завтра присутствовать на Форуме Петра Порошенко, чтобы поддержать его выдвижение в президенты.

Обновление. 26 января Виталий Кличко был доставлен из швейцарского Давоса, где закончился экономический форум, в австрийскую клинику на обследование. Об этом сообщила его пресс-секретарь Оксана Зиновьева, передает LIGA.net.

"Виталий Кличко проходит обследование и реабилитацию в Австрии. У него обострение последствий старой травмы спины", - сказала пресс-секретарь.

Она добавила, что травма не связана с прогулкой на лыжах. "Детали мне неизвестны. Хирургических вмешательств не было", - сказала она.

Кроме того, пресс-секретарь не сообщила о дате возвращения мэра к своим обязанностям городского главы. При этом добавила, что в связи с происшедшим мэр отложил рабочий визит в Осло.

Как ранее сообщал LB.ua, Порошенко может заявить о выдвижении на второй срок на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем", который состоится 29 января в Киеве на территории крупнейшего выставочного центра Украины - МВЦ на "Левобережной".

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