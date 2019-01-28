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Автомобили, нарушившие правила парковки, начнут эвакуировать в апреле, - Кличко

К этому времени Киев завершит сертификацию средств фото- и видеофиксации нарушений.

Автомобили, нарушившие правила парковки, начнут эвакуировать в апреле, - Кличко
Фото: parkservis.kiev.ua

Закон, расширяющий возможности борьбы с нарушителями правил парковки, может на практике заработать в апреле этого года после завершения сертификации средств фото- и видеофиксации. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко агентству "Интерфакс-Украина" во время форума в Давосе.

"Закон приняли, а для эвакуации машины и наложения штрафа нужна сертификация предметов фото- и видеофиксации. У нас начинается следующий круг хождения по мукам", – описал он причину задержки с имплементацией закона.

"Мы сейчас сертифицируем и надеемся, что уже в апреле полицейские будут оснащены, потому что эвакуировать машину можно только лишь при фото- и видеофиксации, в противном случае это не работает", – отметил Кличко.

Мэр подчеркнул, что параллельно город начинает внедрение программы парковок, к строительству и оборудованию которых намечено активно привлекать частный бизнес, что даст большой толчок для инвестиций.

Напомним, в сентябре 2018 года муниципальные инспекторы получили право эвакуировать автомобили, припаркованные с нарушением правил дорожного движения.

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