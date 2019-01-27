Егор Божок: «В РФ есть решение окончательно «закрыть украинский вопрос» в 2019-м»
Егор Божок: «В РФ есть решение окончательно «закрыть украинский вопрос» в 2019-м»
Узники “ЛНР”: “Тех, кто воевал, сейчас сажают”
Узники “ЛНР”: “Тех, кто воевал, сейчас сажают”
Хакеры обнародовали 175 гигабайт "утечки" о войне на Донбассе и связях Кремля с РПЦ
Хакеры обнародовали 175 гигабайт "утечки" о войне на Донбассе и связях Кремля с РПЦ
Наев: РФ готовится к полномасштабному наступлению на Украину
Наев: РФ готовится к полномасштабному наступлению на Украину
Полиция задержала "смотрящего" за Харьковской областью криминального авторитета "Валерсона"
Полиция задержала "смотрящего" за Харьковской областью криминального авторитета "Валерсона"
Супрун назвала среднюю зарплату семейных врачей в 2019 году
Супрун назвала среднюю зарплату семейных врачей в 2019 году
Шевченко завел "Сан-Сиро" перед матчем "Милан" – "Наполи"
Шевченко завел "Сан-Сиро" перед матчем "Милан" – "Наполи"
Умер известный спортивный комментатор Сергей Дерепа
Умер известный спортивный комментатор Сергей Дерепа
Знаменитый россиянин Емельяненко за 35 секунд проиграл нокаутом бой ММА
Знаменитый россиянин Емельяненко за 35 секунд проиграл нокаутом бой ММА
ГлавнаяОбществоЖизнь

Еще два прихода в Ровенской области присоединились к ПЦУ

В Православную церковь Украины перешли уже более 100 общин.

Еще два прихода в Ровенской области присоединились к ПЦУ
Еще два прихода в Ровенской области присоединились к ПЦУ
Фото: Lb.ua

Две церковные общины из Костопольского района Ровенской области объявили о присоединении к Православной церкви Украины в воскресенье, 27 января. Об этом сообщил архиепископ Иларион (Процик).

"Только что еще две общины перешли к Поместной церкви в Ровенской области, сообщил владыка Иларион, с которым мы сейчас на фестивале «Рождественская звезда» в Грушвице. Обе - в Костопольском районе: одна в селе Великая Любаша, вторая - Малая Любаша ", - написал народный депутат Андрей Лозовой на своей странице в Фейсбук.

По состоянию на 20 января,в ПЦУ перешли уже более 100 приходов УПЦ МП. Первый приход в Ровенской области перешел из УПЦ МП в ПЦУ 8 января.

Такое намерение также высказали украинские полярники. Они обратились к Блаженнейшему Епифанию относительно опеки Поместной церкви над часовней Святого Владимира на "Вернадском", которая является самым южным в мире культовым сооружением.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также