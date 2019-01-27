Грабитель с оружием напал на почтовое отделение в Запорожье

В Запорожье мужчина совершил разбойное нападение на отделение почты. Злоумышленник задержан. Об этом сообщили в Нацполиции Запорожской области.

Инцидент произошел 26 января около 16:40 на улице Товарищеской.

“Злоумышленник зашел в помещение отделения почты и попросил разменять крупную купюру. После чего завладел деньгами из рук кассира и выбежал. Женщина 1987 года рождения побежала за правонарушителем и пыталась его догнать. Последний достал предмет, похожий на пистолет, и угрожая им убежал. Гражданка увидела, как со двора дома выехал автомобиль”, - говорится в сообщении.

В городе ввели полицейскую операцию "Сирена".

Патрульные на выезде с плотины ДнепроГЭС остановили автомобиль, похожий по описанию и в салоне транспортного средства обнаружили гражданина, похожего по приметам на нападавшего.

Подозреваемого задержали. Открыто уголовное производство по признакам ч.1 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в декабре 2017 злоумышленник захватил заложников в почтовом отделении в Харькове.