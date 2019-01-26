За день на Донбассе зафиксировано два обстрела

В течение дня в субботу боевики совершили два обстрела по позициям украинских военных на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил на своей странице в Фейсбуке.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" наемники обстреляли позиции украинских военных вблизи поселка Крымское из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" боевики обстреляли из гранатометов и стрелкового оружия позиции украинских защитников в районе населенного пункта Водяное.

"Подразделения обороняющихся подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток нет. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - говорится в сообщении.

Напомним, в пятницу, 25 января, на Донбассе боевики восемь раз открывали огонь по позициям ВСУ. Погиб капеллан, четверо военных получили ранения.