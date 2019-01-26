В Киеве умер журналист Николай Бабич
В Киеве умер журналист Николай Бабич
В Харькове задержали грабителя, который изнасиловал провизора в аптеке
В Харькове задержали грабителя, который изнасиловал провизора в аптеке
Полиция проверяет законность агитации Игоря Шевченко
Полиция проверяет законность агитации Игоря Шевченко
Обнародован список религиозных организаций, которые должны изменить название
Обнародован список религиозных организаций, которые должны изменить название
Супрун назвала среднюю зарплату семейных врачей в 2019 году
Супрун назвала среднюю зарплату семейных врачей в 2019 году
Австрийка, которая хотела попросить военной помощи Путина, получила 14 лет тюрьмы, - СМИ
Австрийка, которая хотела попросить военной помощи Путина, получила 14 лет тюрьмы, - СМИ
Узники “ЛНР”: “Тех, кто воевал, сейчас сажают”
Узники “ЛНР”: “Тех, кто воевал, сейчас сажают”
Егор Божок: «В РФ есть решение окончательно «закрыть украинский вопрос» в 2019-м»
Егор Божок: «В РФ есть решение окончательно «закрыть украинский вопрос» в 2019-м»
Хакеры обнародовали 175 гигабайт "утечки" о войне на Донбассе и связях Кремля с РПЦ
Хакеры обнародовали 175 гигабайт "утечки" о войне на Донбассе и связях Кремля с РПЦ
ГлавнаяОбществоВойна

За день на Донбассе зафиксировано два обстрела

Потерь среди военнослужащих ООС нет.

За день на Донбассе зафиксировано два обстрела
Фото: Макс Левин

В течение дня в субботу боевики совершили два обстрела по позициям украинских военных на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил на своей странице в Фейсбуке.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" наемники обстреляли позиции украинских военных вблизи поселка Крымское из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" боевики обстреляли из гранатометов и стрелкового оружия позиции украинских защитников в районе населенного пункта Водяное.

"Подразделения обороняющихся подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток нет. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - говорится в сообщении.

Напомним, в пятницу, 25 января, на Донбассе боевики восемь раз открывали огонь по позициям ВСУ. Погиб капеллан, четверо военных получили ранения.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы:
Новости по теме:

Читайте также