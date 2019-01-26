В Харькове задержали грабителя, который изнасиловал провизора в аптеке
В Харькове задержали грабителя, который изнасиловал провизора в аптеке
Супрун назвала среднюю зарплату семейных врачей в 2019 году
Супрун назвала среднюю зарплату семейных врачей в 2019 году
Австрийка, которая хотела попросить военной помощи Путина, получила 14 лет тюрьмы, - СМИ
Австрийка, которая хотела попросить военной помощи Путина, получила 14 лет тюрьмы, - СМИ
Полиция проверяет законность агитации Игоря Шевченко
Полиция проверяет законность агитации Игоря Шевченко
Обнародован список религиозных организаций, которые должны изменить название
Обнародован список религиозных организаций, которые должны изменить название
Узники “ЛНР”: “Тех, кто воевал, сейчас сажают”
Узники “ЛНР”: “Тех, кто воевал, сейчас сажают”
Егор Божок: «В РФ есть решение окончательно «закрыть украинский вопрос» в 2019-м»
Егор Божок: «В РФ есть решение окончательно «закрыть украинский вопрос» в 2019-м»
Хакеры обнародовали 175 гигабайт "утечки" о войне на Донбассе и связях Кремля с РПЦ
Хакеры обнародовали 175 гигабайт "утечки" о войне на Донбассе и связях Кремля с РПЦ
В Киеве умер журналист Николай Бабич
В Киеве умер журналист Николай Бабич
ГлавнаяОбществоЖизнь

На границе с Крымом два КПВВ ограничили пропуск транспорта

Ограничение может длиться до 28 января.

На границе с Крымом два КПВВ ограничили пропуск транспорта
На границе с Крымом два КПВВ ограничили пропуск транспорта
Фото: Facebook Nata Perevalova

На границе с Крымом в контрольных пунктах "Чаплика" и "Каланчак" ограничили пропуск транспортных средств из-за сбоя базы данных. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя президента Украины в Автономной республике Крым Изет Гданов.

"В то же время пропуск пешеходов осуществляется установленным порядком, без ограничений", - заявил Гданов.

Ограничение может длиться до 28 января 2019 года.

Отмечается, что контрольный пункт "Чонгар" работает в штатном режиме как для пешеходов, так и для транспортных средств.

Напомним, ранее на границе с Крымом ФСБ РФ задержала 26-летнего украинца.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также