Ограничение может длиться до 28 января.

На границе с Крымом два КПВВ ограничили пропуск транспорта

На границе с Крымом в контрольных пунктах "Чаплика" и "Каланчак" ограничили пропуск транспортных средств из-за сбоя базы данных. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя президента Украины в Автономной республике Крым Изет Гданов.

"В то же время пропуск пешеходов осуществляется установленным порядком, без ограничений", - заявил Гданов.

Ограничение может длиться до 28 января 2019 года.

Отмечается, что контрольный пункт "Чонгар" работает в штатном режиме как для пешеходов, так и для транспортных средств.

Напомним, ранее на границе с Крымом ФСБ РФ задержала 26-летнего украинца.