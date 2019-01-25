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Балуху отказали в условно-досрочном освобождении

Украинскому активисту осталось отбывать более года.

Балуху отказали в условно-досрочном освобождении
Владимир Балух
Фото: facebook.com/crimeahrg

Подконтрольный России Керченский городской суд отказал украинскому активисту Владимиру Балуху в условно-досрочном освобождении.

Слушание по этому делу прошло в Керчи в пятницу, 25 января, пишет "Крым.Реалии".

Представитель российской прокуратуры Геннадий Трофимов мотивировал отказ в условно-досрочном освобождении тем, что за время нахождения Балуха в СИЗО "было зафиксировано 51 нарушение". В свою очередь адвокат Тарас Омельченко указывал, что колония - не СИЗО и по состоянию на 11 января со стороны администрации колонии к Балуху нет никаких претензий. Адвокат также напомнил, что у его подзащитного пожилая мать, которая нуждается в уходе.

Владимира Балуха не было в судебном заседании, так как он отказался принимать участие в этом "цирке".

Защита активиста подала прошение о его условно-досрочном освобождении 19 ноября 2018 года. По словам адвокатов, Балуху осталось отбывать наказание приблизительно 1 год и 2 месяца.

Напомним, ФСБ России задержала Балуха 8 декабря 2016 года. Силовики утверждали, что нашли на чердаке его дома 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию - из-за флага Украины, который он вывесил во дворе.

Позже против активиста было возбуждено еще одно дело: начальник изолятора временного содержания в оккупированном поселке Раздольное Валерий Ткаченко заявил о нападении Балуха на него.

Подконтрольный оккупантам Верховный суд Крыма по совокупности двух дел приговорил Балуха к 4 годам и 11 месяцам колонии.

Правозащитный центр "Мемориал" признал Балуха политическим заключенным.

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