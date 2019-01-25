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Генпрокуратура составила новое подозрение в отношении Жириновского

Ему вменяют посягательство на территориальную целостность Украины.

Генпрокуратура составила новое подозрение в отношении Жириновского
Фото: EPA/UPG

Генеральная прокуратура 22 января сообщила о подозрении депутату Государственной думы РФ, лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому.

Он обвиняется по ч.3 ст.110 Уголовного кодекса Украины - посягательство на территориальную целостность Украины, говорится на сайте ГПУ.

Уголовное дело касается событий февраля-марта 2014 года.

20 февраля 2014 года в прямом эфире одного из российских телеканалов и 23 февраля того же года во время митинга Жириновский совершил публичные призывы к присоединению территории АР Крым и юго-восточных областей Украины к Российской Федерации.

28 февраля 2014 года, находясь в Симферополе и Севастополе, Жириновский призвал жителей полуострова и его лидеров к совершению активных действий с целью незаконного изменения границ территории и государственной границы Украины.

17 марта 2014 года Жириновский подписал и подал в канцелярию посольства Республики Польша в Москве письмо-обращение к послу Республики Польша, в котором предлагалось на территории отдельных западных областей Украины провести референдумы по примеру незаконного голосования на территории АР Крым и Севастополя о их присоединении к Польше.

20 марта 2014 года Жириновский как депутат Госдумы проголосовал за принятие федеральных законов о включении Российской Федерацией в ее состав АР Крым и Севастополя, что в дальнейшем привело к полномасштабной оккупации украинской территории.

Жириновскому может грозит заочный приговор о лишении свободы на срок от 7 до 12 лет.

Напомним, в августе 2017 года Генпрокуратура Украины составила сообщение о подозрении Жириновскому за поддержку "ДНР" и "ЛНР" по ч.3 ст.27 и ч.3 ст.258-5 (финансирование терроризма) УК Украины.

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