Зрадник і пособник: за що Віктор Янукович отримав третій вирок

Це третій вирок колишнього глави держави. У молоді роки його судили за участь у пограбуванні та заподіяння тілесних ушкоджень середньої тяжкості. Втім, обидві судимості уже погашені. Зараз же Януковича визнали винним у державній зраді і пособництві Росії для анексії Криму.

90 судових засідань за півтора роки, 80 томів справи, 143 сторінки вироку та вісім годин для його зачитування. 24 січня Оболонський районний суд Києва нарешті поставив крапку у справі проти екс-президента Віктора Януковича, заочно засудивши його в сукупності злочинів до 13 років позбавлення волі.

Фото: Укрінформ

8:30 ранку. Біля Оболонського районного суду столиці очікували початку суду поодинокі журналісти. Біля входу – кілька працівників поліції перевіряли посвідчення. Ще один «кордон» правоохоронців – всередині суду.

Позаду будівлі стояло кілька автобусів з Нацгвардійцями і пожежна машина. З обох боків – поліцейські авто, одна з яких загороджувала в’їзд у двір біля суду.

«Як настрій?» – запитую одного з адвокатів Віктора Януковича Олександра Горошинського до початку судового засідання. «Бойовий», – коротко каже він, посміхаючись.

Горошинський – одинадцятий адвокат Януковича у цій справі, враховуючи шістьох з центру безкоштовної правової допомоги.

Фото: NewsOne Олександр Горошинський

Захист екс-президента на всіх етапах судового процесу з літа 2017 року намагався всіляко затягнути процес розгляду. Адвокати вимагали то додаткового часу для ознайомлення з матеріалами справи, то допиту Януковича в режимі відеоконференції. Окремі представники його адвокатського пулу емоційно залишали зал засідання, часом не приходили зовсім.

Навіть останній перед оголошенням вироку етап – останнє слово – суд двічі переносив, зважаючи на «хворобу Януковича».

Як тільки Горошинський дізнається від журналіста LB.ua, що в залі засідання присутні 13 невідомих чоловіків, що нібито потрапили в будівлю суду разом з поліцією, просить свого помічника перевірити, хто вони.

«У нас же відкрите судове засідання. Напевно прийшли послухати», – пояснює помічнику Горошинського один із працівників поліції, заспокоюючи, що всіх, хто зайшов, охорона зареєструвала. «Знаю, як ви реєструєте часом… Якщо щось, я вас попередив», – кидає помічник і йде в зал.

Фото: РБК

Хлопці, яких не могли ідентифікувати, представлялися «громадянами України». Правда, вели себе досить стримано і добре розбиралися в тому, що відбувається, нагадуючи правоохоронців у штатному одязі. А після майже двох годин зачитування вироку по черзі пішли з залу.

Поряд зі стільцями для сторони захисту на штативі був натягнутий плакат із надписом: «Вони здали Крим» і фотографіями нинішніх посадовців країни (Олександра Турчинова, Арсенія Яценюка, Арсена Авакова тощо). Як виявилося, його принесли адвокати Януковича.

«Плакат – це звернення до громадськості, яка має можливість побачити хронологію і винуватців втрати Криму», – згодом журналістам пояснить Горошинський.

Фото: LB.ua

Близько 9:10 колегія із трьох суддів (Владислав Дев’ятко, Костянтин Васалатій і Максим Тітов) заходить в зал. І адвокати прибирають плакат в сторону.

Зафіксувати вирок Януковичу в суд прийшло чимало журналістів. Дехто із них (особливо телевізійники) займав чергу під будівлею суду чи не з шостої ранку. Оператори тіснилися в залі, стоячи на лавках, стільцях. Журналісти товпилися у вузькому проході залу і коридору. По закутках лежали сумки операторів, на кріслах хаотично були розкидані куртки й інші речі.

На третій годині зачитування рішення суду дехто з журналістів почав обідати, ховаючись за натовпом операторів, хтось читав книги і навіть дрімав. На періодичний шум представників мас-медіа часто реагували працівники прес-служби. А згодом її керівник – Інна Свинаренко – підійшла ближче, щоб стишувати розмови журналістів.

Голоси суддів до журналістів доходили ледь-ледь – зал не обладнаний мікрофонами. Тож часто вони перепитували одні в одних, що оголосили судді.

Фото: EPA/UPG Слева-направо: Судьи Оболонского районного суда Константин Васалатий, Владислав Девятко и Максим Титов во время заседания, Киев, 24 января 2019.

Після зачитування близько 60 сторінок вироку судді зробили перерву. Уже тоді юридичні формулювання вказували на те, що суд схиляється на сторону обвинувачення.

«Суд не враховує позицію сторони захисту. Все, що ви почули, базується виключно на обвинувальному акті прокурорів», – скаржиться адвокат екс-президента Олександр Байдик.

Тим часом, журналісти розпитували захисників про стан здоров’я їх клієнта. «Було проведено оперативне втручання, сьогодні він перебуває на амбулаторному лікуванні», – повідомляє Горошинський. І додав, що не знає, чи Янукович в Росії, чи в іншій країні.

Близько 15 години судді перейшли до найцікавішого – аналізу доказів та показів свідків зі сторони обвинувачення і захисту. До слова, зі сторони захисту суд заслухав 37 свідків обвинувачення і 15 – захисту. А також двох експертів, яких до справи долучили адвокати Януковича.

Ні Микола Азаров чи Андрій Клюєв, ні Віталій Захарченко чи Олександр Якименко, не були допитані в суді. Як йшлося в фінальному рішенні, вони відмовилися, в тому числі від свідчення за допомогою відеозв’язку.

Текст рішення судді читали почергово, періодично попиваючи воду і роблячи невеликі паузи. Окремі заяви російських посадовців зачитували мовою оригіналу, а також виділяли інтонацією.

До прикладу, у цитатах російських посадовців кілька разів звучали фрази: «на Украине», «радикалы и бандеровцы».

Ключовим доказом вини Януковича став його лист від 1 березня 2014 року до президента Росії Володимира Путіна, яким, за версією суду, РФ хотіла легітимізувати введення військ в Україну.

Фото: wikipedia.org

Його демонстрували на засіданні ООН 3 березня 2014-го, під час якого розглядалася ситуація в Криму.

Крім того, суд детально аналізував заяви Януковича під час його публічних виступів чи інтерв’ю. Вивчали судді й уривки з італійського фільму «Україна. Приховані істини» (пропагандистський фільм, де йдеться про нібито грузинських снайперів, що нібито стріляли з готелю «Україна» 20 лютого 2014-го по силовиках і протестувальниках), а також фільм Андрія Кондрашова «Крым. Путь на Родину», враховуючи пряму мову російських посадовців для звинувачення Януковича.

До виголошення резолютивної (фінальної) частини вироку суд зробив ще одну (четверту за рахунком) перерву на 15 хвилин.

«Судом встановлено, що акт агресії розпочався у 20-х числах лютого 2014 року із захоплення установ державної влади Криму, блокування військових частин…», – такі цитати змушували журналістів загострити увагу.

«Доведено, що Янукович з метою порушення суверенітету, шляхом вчинення державної зради, сприяв в окупації Криму, шляхом ведення агресії проти України», – йдеться в вироку.

Періодично суд зазначав, що екс-президент сприяв Росії у ведення агресивної війни проти України, усував для цього перешкоди. «Створював уявлення своєї легітимності», – зазначив один із суддів, зачитуючи рішення.

Фото: facebook/Sergiy Karazy

Позицію захисту, мовляв, Янукович змушений був втікати з України, оскільки йому загрожувала небезпека, судді протрактували таким чином: про обстріл кортежу автомобілів охоронця екс-президента Дмитра Іванцова справді є докази. Однак, справа за цим фактом розслідується в прокуратурі. А отже, до її завершення та розгляду в суді висновки робити рано.

Разом з тим, суд визнав неправдивою заяву Януковича про те, що нібито він особисто бачив, як поранили його охоронця, адже до обстрілу вилетів із Києва. Про що публічно казав в інтерв’ю.

Судді також погодилися з адвокатами Януковича, що в період розгляду справи окремі посадовці називали екс-главу держави злочинцем, хоч в Україні діє презумпція невинуватості. Більш того, часто у ЗМІ звучали заяви щодо вироку Януковича, що сторона захисту вважає тиском на суддів. Та останні з цим не погодилися, посилаючись на те, що слова посадовців не стосувалися доказів у справі. Хоча сказали про неприпустимість подібних заяв.

Фото: EPA/UPG

Суд також не побачив доказів, що Янукович усвідомлював, що його дії можуть спричинити анексію Криму, зміну територіальних меж держави. А тому за однією з трьох статей Кримінального кодексу – пособництво в сепаратизмі, інкримінованих прокуратурою, – був виправданий.

Судді не взяли до уваги і висновок експерта, що стосувався підрахунку збитків у майже два трильйони гривень, завданих в результаті анексії Криму.

Пом’якшуючою обставиною для екс-президента стало те, що «він перебував під впливом і в залежності від представників влади Російської Федерації», вирішив суд. Обтяжуючих обставин не знайшов.

Фото: EPA/UPG Суддя Владислав Дев'ятко оголошує вирок

Виголошення вироку взяв на себе головуючий у справі – суддя Дев’ятко. Перелічуючи біографію Януковича, він з-поміж іншого зазначив, що той «раніше не судимий». Це викликало перешіптування та сміх серед журналістів. Хоча не таємниця, що екс-президент погасив дві судимості задовго до обрання його на найвищу державну посаду.

Суд також врахував позитивні покази «правої руки» екс-президента Ганни Герман, аби на два роки зменшити Януковичу максимальний за вчинені злочини термін ув’язнення.

Фото: РБК

Адвокати Януковича не приховували свого незадоволення рішенням суду. І запевняли, що апелюватимуть до міжнародних інстанцій, в тому числі до іноземних посольств. Тоді як прокурорам рішення суду дало підстави публічно назвати екс-президента «державним зрадником та пособником» у війні Росії проти України.