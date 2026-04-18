Київський міський ТЦК та СП прокоментував відео, яке шириться в мережі, на якому в місті Києві під час зупинки представниками поліції автомобіля, його водій втік, пошкодивши транспортний засіб. Після чого чутно постріли.

“Суть події наступна. Працівники національної поліції разом з військовослужбовцями районного ТЦК та СП зупинили автівку для перевірки військово- облікових документів громадянина, який був за кермом. Громадянин навідріз відмовився виконувати законні вимоги поліцейських та здійснив втечу на автомобілі, пошкодивши службовий транспорт та наїхавши на ногу військовослужбовцю”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що станом на зараз щодо громадянина представниками поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 342 (Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, державному виконавцю, приватному виконавцю, члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовцеві).

Щодо факту здійснення пострілів призначено службове розслідування з метою зʼясування обставин та мотивів стрільби.

Результати розслідування будуть передані до правоохоронних органів для надання правової оцінки.

За попередніми даними, постріли були здійснені одним із військовослужбовців, який не входив в групу оповіщення, з особистого пристрою для відстрілу гумових патронів.

Раніше відео інциденту опублікував нардеп Олексій Гончаренко.