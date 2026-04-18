Від початку доби на фронті відбулося 135 бойових зіткнень

Сьогодні ворог здійснив 47 авіаційних ударів, скинув 135 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 6140 дронів-камікадзе та здійснив 2553 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.

Загалом від початку цієї доби відбулося 135 бойових зіткнень, повідомив Генштаб станом на 22:00.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося два бойові зіткнення; крім цього, ворог завдав одного авіаудару, скинувши одну авіабомбу, здійснив 58 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, один із яких – із застосуванням реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник три рази штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Стариця та Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку наші захисники відбивали три ворожі штурми у напрямку Новоплатонівки та у районі Піщаного. Два боєзіткнення досі тривають.

На Лиманському напрямку ворог шість разів наступав у бік населених пунктів Лиман, Ставки, Новосергіївка та в районі населеного пункту Дробишеве.

На Слов’янському напрямку противник тричі атакував у районі Ямполя та в бік Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку ворог чотири рази атакував позиції Сил оборони в районах населених пунктів Никифорівка, Міньківка та у бік Миколаївки.

Сили оборони відбивали 17 ворожих штурмів на Костянтинівському напрямку в районах населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Іллінівка, Софіївка та у бік Новопавлівки, Степанівки. Одне боєзіткнення триває.

На Покровському напрямку ворог здійснив 23 атаки. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Мирноград, Новоолександрівка, Покровськ, Гришине, Котлине, Удачне та у бік населених пунктів Шевченко, Білицьке, Новопавлівка. Два боєзіткнення тривають дотепер.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 72 окупанти та 20 – поранено; знищено сім одиниць автомобільної та три одиниці спеціальної техніки, три засоби РЕБ; пошкоджено дві артилерійські системи, чотири одиниці автомобільної техніки та 14 укриттів особового складу. Знищено або подавлено 206 безпілотних літальних апаратів різних типів.

На Олександрівському напрямку окупанти шість разів намагалися покращити своє положення, атакуючи у бік Калинівського, Вербового та Олександрограда. Авіаційних ударів зазнали Великомихайлівка, Коломійці, Андріївка, Федорівське, Вовче.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 11 атак окупантів у бік населених пунктів Святопетрівка, Староукраїнка, Залізничне, Оленокостянтинівка, Гуляйпільське та в районі населених пунктів Варварівка, Прилуки, Цвіткове. Ворог завдав авіаударів у районах населених пунктів Воздвижівка, Ніженка, Зірниця, Верхня Терса, Чарівне, Любицьке, Копані, Лісне, Трудове.

На Оріхівському напрямку авіаударів зазнали населені пункти Микільське, Юрківка, Зарічне.

На Придніпровському напрямку ворог проводив три марні атаки в бік Антонівського мосту.