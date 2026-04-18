Ворог сьогодні 20 разів атакував на Дніпропетровщині, 5 людей отримали поранення

Майже 20 разів ворог атакував два райони області безпілотниками та артилерією. П'ятеро людей дістали поранень. Про це повідомляє Дніпропетровська ОВА.

На Нікопольщині потерпали сам Нікополь, Червоногригорівська, Покровська та Марганецька громади. Горіла будівля, що не експлуатується. Пошкоджені підприємства, рейсовий автобус та вантажівка.

Постраждали п'ятеро людей, серед них — дитина. Чоловік 52 років та жінка 82 років госпіталізовані в стані середньої тяжкості.

У Миколаївській громаді Синельниківського району понівечена інфраструктура.