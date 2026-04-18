ГоловнаСуспільствоПодії

У Вінницькій області приватний тепловоз зіткнувся з потягом “Інтерсіті” Київ-Перемишль

Фото: Укрзалізниця

У Вінницькій області на станції Браїлів сталося бічне зіткнення приватного тепловоза з пасажирським поїздом “Інтерсіті+” сполученням Київ-Перемишль.

Про це повідомили в Укрзалізниці.

Усі 576 пасажирів на борту та залізничники не постраждали. Вони на станції очікують на потяг, який їх забере.

“Залізничники збирають інформацію від пасажирів про заплановані пересадки та вже на зв’язку з прикордонною службою, щоб усі митно-прикордонні процедури були проведені максимально оперативно та мінімізовано затримку поїзда”, – зазначається у пресрелізі. 

Укрзалізниця також домовляється з операторами інших залізниць, щоб максимально зберегти пересадки.

Випадок буде детально розслідувано. На місце події виїхала команда "Укрзалізниці" для допомоги та з’ясування обставин інциденту.

﻿
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies