Усі 576 пасажирів на борту та залізничники не постраждали.

У Вінницькій області на станції Браїлів сталося бічне зіткнення приватного тепловоза з пасажирським поїздом “Інтерсіті+” сполученням Київ-Перемишль.

Про це повідомили в Укрзалізниці.

Усі 576 пасажирів на борту та залізничники не постраждали. Вони на станції очікують на потяг, який їх забере.

“Залізничники збирають інформацію від пасажирів про заплановані пересадки та вже на зв’язку з прикордонною службою, щоб усі митно-прикордонні процедури були проведені максимально оперативно та мінімізовано затримку поїзда”, – зазначається у пресрелізі.

Укрзалізниця також домовляється з операторами інших залізниць, щоб максимально зберегти пересадки.

Випадок буде детально розслідувано. На місце події виїхала команда "Укрзалізниці" для допомоги та з’ясування обставин інциденту.