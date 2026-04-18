У Вінницькій області на станції Браїлів сталося бічне зіткнення приватного тепловоза з пасажирським поїздом “Інтерсіті+” сполученням Київ-Перемишль.
Про це повідомили в Укрзалізниці.
Усі 576 пасажирів на борту та залізничники не постраждали. Вони на станції очікують на потяг, який їх забере.
“Залізничники збирають інформацію від пасажирів про заплановані пересадки та вже на зв’язку з прикордонною службою, щоб усі митно-прикордонні процедури були проведені максимально оперативно та мінімізовано затримку поїзда”, – зазначається у пресрелізі.
Укрзалізниця також домовляється з операторами інших залізниць, щоб максимально зберегти пересадки.
Випадок буде детально розслідувано. На місце події виїхала команда "Укрзалізниці" для допомоги та з’ясування обставин інциденту.
