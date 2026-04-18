Сили оборони уразили російські склади ПММ та розташування ремонтних підрозділів на ТОТ України

У ніч на 18 квітня Сили оборони України завдали серії ударів по об’єктах тилового забезпечення російських військ. Також Генштаб ЗСУ підтвердив ураження низки об’єктів нафтопереробної галузі РФ.

Сили оборони уразили низку складів ПММ ворога, зокрема в районі Маріуполя. Ці об’єкти відігравали важливу роль у забезпеченні російських окупаційних військ пальним.

Крім того, українські військові завдали ударів по місцях дислокації ремонтних підрозділів противника у районах Мангуша і Графського на ТОТ Донеччини і Токмака на ТОТ Запоріжжя.

Удари спрямовані на зниження спроможності ворога відновлювати пошкоджену техніку та підтримувати боєздатність своїх підрозділів на фронті.

Також Генштаб підтвердив ураження чотирьох нафтових об'єктів на території РФ. Зафіксовано пожежі на нафтопереробних підприємствах у Самарській області, Ленінградській області та Краснодарському краї.

"Вирують пожежі на нафтопереробних заводах “Новокуйбишевський” та “Сизранський” у Самарській області рф, нафтоналивному терміналі “РПК-Высоцк “Лукойл-2" у Ленінградській області і нафтоперекачувальній станції “Тихорєцк” у Краснодарському краї. Усі об’єкти задіяні у забезпеченні збройних сил російських окупантів", – зазначили у Генштабі.

Масштаби завданих збитків уточнюються.

Сили оборони України продовжують системну роботу зі знищення логістичних та технічних можливостей противника, що безпосередньо впливає на його здатність вести бойові дії.