ГоловнаСуспільствоЖиття

Сибіга обговорив з британською колегою посилення тиску на РФ

Під час зустрічі дипломатів йшлося про двосторонні відносини між країнами та подальші кроки для зміцнення стійкості України, зокрема в рамках ініціативи PURL,

Іветт Купер та Андрій Сибіга
Фото: МЗС

Очільник українського МЗС Андрій Сибіга зустрівся в Анталії із держсекретаркою у закордонних справах Великої Британії Іветт Купер.

Сибіга поінформував держсекретарку про наслідки останніх атак Росії на наші міста та цивільних людей.

“Обговорили результати нещодавнього засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". Я подякував Великій Британії за значний внесок у сферу оборони”, – сказав міністр.

Він наголосив, що Велика Британія поділяє нашу оцінку, що тиск на Росію необхідно посилити. 

“Ми узгодили відповідні подальші кроки”, – зазначив головний український дипломат.

Сибіга та Купер обговорили ситуацію на Близькому Сході та зусилля із забезпечення свободи судноплавства.

Також йшлося про двосторонні відносини між країнами та подальші кроки для зміцнення стійкості України, зокрема в рамках ініціативи PURL, а також спільне оборонне виробництво та зусилля із запобігання незаконному вербуванню Росією в африканських країнах.

Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies