Змінюються правила формування цін на квитки у спальних вагонах та у першому класі “Інтерсіті” по Україні

Також відбудеться індексація приблизно на 20% тарифів на проїзд у спальних вагонах міжнародних поїздів.

З 25 квітня запроваджуються нові правила встановлення цін на квитки у спальних вагонах із двомісними купе та у першому класі поїздів “Інтерсіті” по Україні.

Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій України.

Продаж квитків відбуватиметься за динамічною ціною. Відповідний наказ вже пройшов громадське обговорення та офіційно затверджений.

Вартість квитків у вагонах плацкарт, купе та 2 класу Інтерсіті не зміняться.

“Для держави принципово важливо зберігати доступність перевезень для громадян. Тому ми впроваджуємо рішення, яке дозволяє гнучкіше реагувати на попит у преміумсегменті і водночас зберегти доступні ціни у соціально важливих класах”, – зазначив заступник міністра розвитку громад Олексій Балеста.

Як буде формуватися ціна на квитки у преміумсегменті

Вартість квитків у преміумсегменті формуватиметься з урахуванням чотирьох факторів.

Сезонність. У періоди, коли поїзди менш заповнені, квитки будуть дешевшими. У пікові місяці, наприклад в серпні, коли попит максимальний, ціна буде вищою. Загалом передбачено 16 зон сезонності.

День тижня. Найнижчі ціни діятимуть у вівторок та середу, найвищі – у п’ятницю та неділю, коли попит найбільший.

Завчасність купівлі. Ціна залежатиме від того, за скільки днів до відправлення поїзда придбано квиток. Майже 30% пасажирів купують квитки в день поїздки або за два дні до неї. Новий підхід заохочуватиме планувати подорожі заздалегідь і купувати квитки вигідніше.

Наповнюваність. Якщо поїзд заповнений на 90-100%, ціна може зростати. Якщо ж перед відправленням залишаються вільні місця – ціна знижуватиметься.

У Мінрозвитку зазначають, що динамічне ціноутворення – це світова практика, яка застосовується також у таксі та авіаперевезеннях. Нові правила стосуватимуться менше 10% пасажирів — для решти умови не зміняться.

Індексація квитків у міжнародних потягах

Окремо передбачено індексацію орієнтовно на 20% тарифів на проїзд у спальних вагонах міжнародних поїздів. За новими тарифами квитки в ці вагони будуть реалізовуватися на дати відправлення починаючи від 18 квітня 2026 року.

Саме місця у вагонах СВ міжнародних поїздів традиційно викуповуються найшвидше, що свідчить про підвищений і частково незадоволений попит у цьому сегменті. Вартість проїзду в інших вагонах (1 та 2 класи “Інтерсіті”, купе) залишиться без змін.

“Ці зміни допоможуть рівномірніше розподіляти попит між популярними та менш завантаженими датами. Отримані додаткові доходи планується спрямувати на ремонт рухомого складу, покращення сервісів для пасажирів і соціальні програми”, – пояснили у міністерстві.