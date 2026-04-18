Відбувся великодній обмін полоненими. Додому повернулися майже 200 українців (доповнено)
ФотоВідбувся великодній обмін полоненими. Додому повернулися майже 200 українців (доповнено)
Доньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
ЕксклюзивДоньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
Вироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
ЕксклюзивВироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
Очільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
ЕксклюзивОчільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
Суспільство / Війна

На Харківщині через російські обстріли постраждали семеро цивільних

РФ атакувала 25 населених пунктів області і місто Харків.

На Харківщині через російські обстріли постраждали семеро цивільних
пожежа унаслідок атаки РФ
Фото: Харківська ОВА

Упродовж минулої доби російські окупанти завдали ударів по 25 населених пунктах Харківщини та обласному центру. Відомо про сімох поранених.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У Харкові унаслідок російських обстрілів постраждав 59-річний чоловік. У м. Мерефа постраждали 48-річний чоловік і 49-річна жінка. У селищі Козача Лопань Дергачівської громади постраждала 58-річна жінка. У Богодухові постраждали 63-річна жінка і 42-річний чоловік, у с. Сеньківка Куп’янської громади зазнала травм 20-річна жінка. 

Ворог атакував БпЛА Холодногірський, Київський, Основ’янський, Слобідський, Індустріальний райони Харкова. 

Росіяни застосовули по Харківщині різні види озброєння: 

  • 1 ракета (тип встановлюється);
  • 18 БпЛА типу «Герань-2»;
  • 1 БпЛА типу «Ланцет»;
  • 15 БпЛА типу «Молнія»;
  • 3 fpv-дрони;
  • 33 БпЛА (тип встановлюється).

У Харкові пошкоджено 3 цивільні підприємства, вантажний автомобіль.  

У Богодухівському районі пошкоджено будинок культури, приватний  будинок, господарчі споруди, електромережі (с. Петрівка), 2 приватні будинки, 2 господарчі споруди, електромережі (с. Одноробівка), 2 вантажні автомобілі фермерського господарства (с. Степне), трактор (с. Івано-Шийчине), багатоквартирний будинок, 2 приватні будинки, господарчі споруди, енергомережі (с. Лютівка), склад зерна (с. Сінне), фермерське господарство (с. Братениця), 3 приватні будинки, 2 автомобілі, магазин (сел. Золочів), приватний будинок, господарчі споруди, електромережі (с. Мартинівка), цивільне підприємство, 4 приватні будинки (м. Богодухів);

У Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок, прибудинкові споруди, автомобіль (с. Семенівка), приватний будинок, гараж, прибудинкові споруди (сел. Великий Бурлук);

В Ізюмському районі пошкоджено цивільне підприємство (с. Новоселівка); 

У Харківському районі пошкоджено багатоквартирний, 25 приватних будинків, електромережі, цивільне підприємство (м. Мерефа), електромережі (с. Хроли), автомобіль (сел. Слатине), приватний будинок (сел. Козача Лопань), приватний будинок (сел. Безлюдівка), цивільне підприємство (сел. Васищеве);

У Берестинському районі пошкоджено господарчу споруду та зернову сівалку фермерського господарства (сел. Сахновщина). 

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 235 людей. Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 28 993 людини.

