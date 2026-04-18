На Харківщині через російські обстріли постраждали семеро цивільних

Упродовж минулої доби російські окупанти завдали ударів по 25 населених пунктах Харківщини та обласному центру. Відомо про сімох поранених.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У Харкові унаслідок російських обстрілів постраждав 59-річний чоловік. У м. Мерефа постраждали 48-річний чоловік і 49-річна жінка. У селищі Козача Лопань Дергачівської громади постраждала 58-річна жінка. У Богодухові постраждали 63-річна жінка і 42-річний чоловік, у с. Сеньківка Куп’янської громади зазнала травм 20-річна жінка.

Ворог атакував БпЛА Холодногірський, Київський, Основ’янський, Слобідський, Індустріальний райони Харкова.

Росіяни застосовули по Харківщині різні види озброєння:

1 ракета (тип встановлюється);

18 БпЛА типу «Герань-2»;

1 БпЛА типу «Ланцет»;

15 БпЛА типу «Молнія»;

3 fpv-дрони;

33 БпЛА (тип встановлюється).

У Харкові пошкоджено 3 цивільні підприємства, вантажний автомобіль.

У Богодухівському районі пошкоджено будинок культури, приватний будинок, господарчі споруди, електромережі (с. Петрівка), 2 приватні будинки, 2 господарчі споруди, електромережі (с. Одноробівка), 2 вантажні автомобілі фермерського господарства (с. Степне), трактор (с. Івано-Шийчине), багатоквартирний будинок, 2 приватні будинки, господарчі споруди, енергомережі (с. Лютівка), склад зерна (с. Сінне), фермерське господарство (с. Братениця), 3 приватні будинки, 2 автомобілі, магазин (сел. Золочів), приватний будинок, господарчі споруди, електромережі (с. Мартинівка), цивільне підприємство, 4 приватні будинки (м. Богодухів);

У Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок, прибудинкові споруди, автомобіль (с. Семенівка), приватний будинок, гараж, прибудинкові споруди (сел. Великий Бурлук);

В Ізюмському районі пошкоджено цивільне підприємство (с. Новоселівка);

У Харківському районі пошкоджено багатоквартирний, 25 приватних будинків, електромережі, цивільне підприємство (м. Мерефа), електромережі (с. Хроли), автомобіль (сел. Слатине), приватний будинок (сел. Козача Лопань), приватний будинок (сел. Безлюдівка), цивільне підприємство (сел. Васищеве);

У Берестинському районі пошкоджено господарчу споруду та зернову сівалку фермерського господарства (сел. Сахновщина).

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 235 людей. Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 28 993 людини.