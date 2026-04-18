Окупанти атакували промислове підприємство на Полтавщині

Уночі 18 квітня російська рамія вдарили по промисловому підприємству у Миргородському районі Полтавщини.

Про це повідомляє очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

"Сьогодні вночі ворог атакував одне з промислових підприємств у Миргородському районі. Унаслідок падіння БпЛА пошкоджено обладнання. На щастя, обійшлося без постраждалих", – ідеться у повідомленні.