Окупанти атакували промислове підприємство на Полтавщині

Уночі 18 квітня російська рамія вдарили по промисловому підприємству у Миргородському районі Полтавщини.
Про це повідомляє очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.
"Сьогодні вночі ворог атакував одне з промислових підприємств у Миргородському районі. Унаслідок падіння БпЛА пошкоджено обладнання. На щастя, обійшлося без постраждалих", – ідеться у повідомленні.
- Уночі Сили ППО знешкодили 190 із 219 російських ударних БпЛА. Зафіксовано влучання 28 ударних БпЛА на 17 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 9 локаціях.