РФ понад 10 разів атакувала Дніпропетровщину, є пошкодження

Під російськими обстрілами опинилися Нікопольський та Синельниківський райони.

Наслідки російської атаки на Дніпропетровщині

Уночі російські війська атакуали понад 10 разів два райони Дніпропетровської області безпілотниками та авіабомбами.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

На Нікопольщині під ворожими ударами опинився Нікополь, Покровська, Марганецька і Мирівська громади.

На Синельниківщині ворог атакував Покровську та Миколаївську громади. Пошкоджені п'ятиповерхівка та інфраструктура.

Ніхто не постраждав.