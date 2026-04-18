США всупереч власним обіцянкам знову скасували санкції на російську нафту

Виняток для танкерів діяв до 11 квітня, а тепер продовжений ще на 30 днів.

Міністерство фінансів Сполучених Штатів на своєму сайті повідомило про видачу генеральної ліцензії, яка дозволяє продажі та постачання сирої нафти російського походження, що була завантажена на судна станом на 17 квітня.

Таким чином відомство порушило обіцянку міністра Скотта Бессента, який стверджував, що виняток із сакнційного режиму проти росіян, який діяв упродовж місяця для стабілізації ситуації на час війни проти Ірану, не буде продовжено.

США вперше послабили санкції проти російської нафти в морі 13 березня, тепер дозвіл триватиме ще додатково принаймні 30 днів. У Вашингтоні переконували, що Москва заробить на цьому "незначні" 2 мільярди доларів.