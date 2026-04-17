Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Підлітку, який вчинив стрілянину у навчальному закладі на Закарпатті повідомили про підозру: з'явились нові деталі справи

До скоєного 15-річний учень готувався ще з лютого.

Підлітку, який вчинив стрілянину у навчальному закладі на Закарпатті повідомили про підозру: з'явились нові деталі справи
Стрілянина в навчальному закладі на Закарпатті 16 квітня
Фото: Закарпатська обласна прокуратура

Підлітку, який вчинив стрілянину у навчальному закладі на Закарпатті повідомлено про підозру.На підставі зібраних доказів, йому інкриміновано вчинення закінченого замаху на умисне протиправне заподіяння смерті двох або більше осіб. 

Про це повідомили у пресслужбі Закарпатської обласної прокуратури.

Встановлено, що 15-річний підліток упродовж лютого – березня цього року замовив через мережу інтернет шумовий пістолет, свинцеві кульки та холості патрони. У подальшому були внесені конструктивні зміни до пістолета та патронів, зробивши їх придатними для вбивства.

"16 квітня, близько 9.30 год підозрюваний приніс переобладнану зброю до школи та здійснив кілька пострілів із пістолета у напрямку своїх однокласників. Одна з куль влучила в плече учня, який намагався втекти з класу", - йдеться в повідомленні. Після цього підозрюваний втік зі школи та самостійно зателефонував правоохоронцям повідомивши про скоєне. Його одразу затримали, а зброю вилучили.

Наразі хлопець утримується в ізоляторі тимчасового тримання, вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Прокуратура наполягатиме на його триманні під вартою.

"На даний час триває розслідування, відпрацьовуються усі версії слідства та встановлюються мотиви дій підлітка", - повідомили в прокуратурі.

  • Напередодні, в Національній поліції заявили, що стрілянину в навчальному закладі в Чопі на Закарпатті розслідують як теракт. Попередньо встановлено, що підліток виконував вказівки невідомих із месенджера.
﻿
