У Кривому Розі бізнесмена підозрюють у поставках електрообладнання до РФ в обхід санкцій

Його затримали. Суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою без права застави

Фото: прокуратура

Власнику підприємства з Дніпропетровської області повідомили про підозру у пособництві державі-агресору. Про це повідомляє Офіс генпрокурора. 

За даними слідства, він організував постачання електрообладнання до Росії через посередника в одній із країн СНД.

Йдеться про понад 100 одиниць продукції на суму більш як 11,5 млн грн. Чоловіка затримали.

Слідство вважає, що після початку повномасштабної війни підозрюваний змінив схему поставок: замість прямих контрактів почав використовувати транзитну компанію в третій країні. Обладнання надходило до пов’язаного підприємства в Росії та використовувалося у виробництві електротехнічних систем.

Серед отримувачів продукції були підсанкційні компанії. За версією слідства, у 2023–2025 роках підозрюваний координував постачання через месенджери.

