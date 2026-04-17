У Кривому Розі бізнесмена підозрюють у поставках електрообладнання до РФ в обхід санкцій

Його затримали. Суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою без права застави

Власнику підприємства з Дніпропетровської області повідомили про підозру у пособництві державі-агресору. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

За даними слідства, він організував постачання електрообладнання до Росії через посередника в одній із країн СНД.

Йдеться про понад 100 одиниць продукції на суму більш як 11,5 млн грн. Чоловіка затримали.

Слідство вважає, що після початку повномасштабної війни підозрюваний змінив схему поставок: замість прямих контрактів почав використовувати транзитну компанію в третій країні. Обладнання надходило до пов’язаного підприємства в Росії та використовувалося у виробництві електротехнічних систем.

Серед отримувачів продукції були підсанкційні компанії. За версією слідства, у 2023–2025 роках підозрюваний координував постачання через месенджери.