За минулу добу 16 квітня російська армія поранила одного жителя Донецької області.

Про це заявив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Людину поранили у Добропіллі.

Всього за добу росіяни 14 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 277 людей, зокрема 52 дитини.

Покровський район

Краматорський район

У Миколаївці знищено адмінбудівлю і багатоповерхівку, пошкоджено адмінбудівлю і 5 багатоповерхівок; у Райгородку пошкоджено 8 приватних будинків. У Слов'янську пошкоджено 9 багатоповерхівок, 8 приватних будинків, адмінбудівлю і автівку. У Краматорську пошкоджено 5 приватних будинків і вантажівку.

Бахмутський район

У Різниківці Сіверської громади пошкоджено приватні будинки.

Наслідки обстрілів росіянами Донецької області

З початку вторгнення росіяни вбили у регіоні 4029 людей і поранила 9321. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.