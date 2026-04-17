Вироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
ЕксклюзивВироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
Все погано, але надії немає
нова країнаВсе погано, але надії немає
Відбувся великодній обмін полоненими. Додому повернулися майже 200 українців (доповнено)
ФотоВідбувся великодній обмін полоненими. Додому повернулися майже 200 українців (доповнено)
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
Доньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
ЕксклюзивДоньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Очільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
ЕксклюзивОчільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
Вчора російська армія поранила одного жителя Донецької області

З початку вторгнення росіяни вбили у регіоні 4029 людей.

Наслідки обстрілів росіянами Донецької області
Фото: Телеграм-канал Вадима Філашкіна

За минулу добу 16 квітня російська армія поранила одного жителя Донецької області.

Про це заявив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Людину поранили у Добропіллі.

Всього за добу росіяни 14 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 277 людей, зокрема 52 дитини.

Покровський район

У Добропіллі поранено людину.

Краматорський район

У Миколаївці знищено адмінбудівлю і багатоповерхівку, пошкоджено адмінбудівлю і 5 багатоповерхівок; у Райгородку пошкоджено 8 приватних будинків. У Слов'янську пошкоджено 9 багатоповерхівок, 8 приватних будинків, адмінбудівлю і автівку. У Краматорську пошкоджено 5 приватних будинків і вантажівку.

Бахмутський район

У Різниківці Сіверської громади пошкоджено приватні будинки.

З початку вторгнення росіяни вбили у регіоні 4029 людей і поранила 9321. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

Читайте також
