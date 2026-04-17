За минулу добу 16 квітня російська армія поранила одного жителя Донецької області.
Про це заявив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Людину поранили у Добропіллі.
Всього за добу росіяни 14 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 277 людей, зокрема 52 дитини.
Покровський район
У Добропіллі поранено людину.
Краматорський район
У Миколаївці знищено адмінбудівлю і багатоповерхівку, пошкоджено адмінбудівлю і 5 багатоповерхівок; у Райгородку пошкоджено 8 приватних будинків. У Слов'янську пошкоджено 9 багатоповерхівок, 8 приватних будинків, адмінбудівлю і автівку. У Краматорську пошкоджено 5 приватних будинків і вантажівку.
Бахмутський район
У Різниківці Сіверської громади пошкоджено приватні будинки.
З початку вторгнення росіяни вбили у регіоні 4029 людей і поранила 9321. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.