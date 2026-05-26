Порошенко розповів про зустріч із Зеленським: "Важливо, що у президента нас почули"

Лідер фракції "Європейська солідарність" Петро Порошенко зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.
Про це він повідомив у фейсбуці.
"Нарешті вперше за багато років відбулася наша зустріч із президентом Володимиром Зеленським віч-на-віч. Її ініціювала «Європейська Солідарність» на погоджувальній раді і важливо, що у президента нас почули", - написав Порошенко.
Він наголосив, що в умовах коли Україна веде війну за виживання діалог з парламентом і відновлення його суб’єктності є важливим.
"Надто багато викликів, які можливо подолати лише спільно. Домовилися, що такі зустрічі будуть відбуватися регулярно, а діалог стане постійним", - додав Порошенко.
- Як повідомлялося, президент провів зустріч із лідерами фракцій. Так, голова фракції "Голос" Олександра Устінова після зустрічі розповіла LB.ua, що розмова була "позитивною і конструктивною", а глава держави відповів на всі питання, які фракція підготувала заздалегідь.
- Зеленський також провів закрите засідання фракції "Слуга народу".