Росія заявила, що Вірменія може втратити дешевий газ у разі віддалення від Москви

Кремль у понеділок заявив, що Вірменія може втратити «дуже привабливу» ціну на російський газ, якщо відмовиться від інтеграції з Росією, повідомляє Reuters.

Видання зазначає, що Вірменія є членом очолюваного Росією економічного союзу та значною мірою залежить від російських енергоносіїв. Водночас останніми роками Єреван прагне поглибити зв’язки з Євросоюзом, зокрема торік ухвалив закон про запуск процесу вступу до ЄС.

«Існує дуже-дуже приваблива і більш ніж пільгова ціна на російський газ», — заявив речник Кремля Дмітрій Пєсков. За його словами, такі умови недоступні для учасників інших інтеграційних об’єднань, де ціни формуються на ринкових засадах.

Міністр закордонних справ Вірменії Арарат Мірзоян заявив, що Єреван не зацікавлений у розриві політичних та економічних зв’язків із Росією.

«Ми хочемо і будемо прагнути зберегти та поглибити наші нормальні відносини», — цитує його російське агентство Інтерфакс.

У вівторок Рубіо має прибути до Вірменії для переговорів із Мірзояном. Держдепартамент США повідомив, що сторони також планують взяти участь у церемонії підписання меморандуму про взаєморозуміння, але подробиць не навів.

Відносини між Росією та Вірменією, на території якої розміщені кілька російських військових баз, різко погіршилися після того, як Азербайджан у вересні 2023 року силою повернув під контроль невизнаний регіон Нагірний Карабах попри присутність там російських миротворців.

У квітні президент Путін на зустрічі з прем’єр-міністром Вірменії Пашиняном заявив, що Єреван платить за 1 тис. кубометрів російського газу $177,5, тоді як у Європі така кількість коштувала б понад $600. «Різниця величезна», — сказав очільник Кремля.

Також 9 травня російський лідер заявив, що Вірменії було б «логічно» провести референдум щодо прагнення вступити до ЄС.