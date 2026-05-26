Головне за ніч та ранок вівторка, 26 травня: майже 270 боєзіткнень, наслідки ракетного удару по Києву 24 травня

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 267 бойових зіткнень.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 47 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Шахове, Вільне, Кутузівка, Родинське, Шевченко, Новоолександрівка, Білицьке, Софіївка, Кучерів Яр, Затишок, Гришине, Сергіївка, Удачне та Новопавлівка.

На Гуляйпільському напрямку відбулися 24 атаки окупантів.

Реклама

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1010 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення втрати російських військ становлять близько 1 357 950 осіб.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

Зросла кількість жертв атаки Росії проти Києва 24 травня: на місці удару по житловому будинку в Шевченківському районі знайшли фрагменти тіла, що можуть належати зниклій безвісти жінці. Про це 26 травня повідомили в поліції.

Раніше під уламками цього ж будинку виявили тіла двох загиблих жінок. Для уточнення проведуть ДНК-експертизу.

У ніч на 26 травня російська армія атакувала Україну двома балістичними ракетами Іскандер-М із Ростовської області Росії та ТОТ АР Крим, а також 122 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ в РФ, Гвардійське – ТОТ АР Крим.

За попередніми даними, станом на 08:30, ППО збила та подавила 111 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Станом на ранок атака тривала, в повітряний простір України зайшли нові групи ворожих БпЛА.

Реклама

Уночі 26 травня і вчора, 25 травня, Сили оборони завдали уражень по низці об'єктів Росії. Зокрема по командному пункту в Очеретиному (Донецька область) та пункту управління полку (Верхня Криниця, Запорізької області).

Також уражено пункти управління БпЛА окупантів у районах Нестерянки на Запоріжжі та Новогродівки Донецької області.

"За результатами попередніх уражень підтверджено зупинку роботи нафтопереробного заводу “Сызранский” (Сизрань, Самарська обл., рф), по якому Сили оборони України били 21 травня 2026 року", – розповіли в Генштабі.

Держсекретар США Марко Рубіо отримав від російського міністра Серґєя Лаврова заклик до іноземних дипломатів виїхати з Києва. Про це він сказав журналістам, пише "Європейська правда".

Рубіо зазначив, що росіяни надіслали це попередження всім посольствам, а не лише американському. А Лавров зателефонував йому, аби передати це особисто. Він додав, що Лавров дзвонив йому з проханням передати послання від Путіна Трампу.

"Щоразу, коли ви бачите такі масштабні удари з тієї чи іншої сторони, це нагадує про те, чому ця жахлива війна, яка триває вже довше, ніж Друга світова війна, має закінчитися. США готові зробити все можливе, щоб сприяти завершенню цієї війни, і, сподіваємося, така можливість з’явиться в якийсь момент", – наводить слова Рубіо France 24 з посиланням на AFP.

Держсекретар додав, що США готові допомогти покласти край війні і сподіваються, що така нагода випаде.

США завдали нових ударів по Ірану. Цілями стали місця розташування ракет і човни, які проводили мінування. Центком назвав ці атаки самообороною, проведеною з ціллю "захистити наші війська від загроз, які несуть іранські сили", передає BBC.

За повідомленням газети The New York Times, речник Центкому капітан Гокінс заявив, що удари США були спрямовані по району поблизу Бендер-Аббаса – портового міста на півдні країни, де розташована база ВМС Ірану, що лежить на березі Ормузької протоки

Реклама

Після атаки держсекретар США Марко Рубіо сказав, що мирна угода все ще можлива. Сьогодні мають пройти перемовини іранського головного перемовника і міністра закордонних справ із прем'єр-міністром Катару.

Докладніше – в новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося!