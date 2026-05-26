У лікарнях залишаються четверо постраждалих під час ворожої атаки на Павлоград

Юнак 18 років та чоловік 45 років у тяжкому стані.

Четверо людей, постраждалих під час ворожої атаки на Павлоград напередодні, залишаються в лікарні.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Двоє з них у важкому стані. Це 18-річний хлопець та 61-річний чоловік.

Госпіталізовані й троє поранених у Дніпрі. Юнак 18 років та чоловік 45 років – “важкі”.

Восьмеро людей у Павлограді та одна у Дніпрі – на амбулаторному лікуванні.