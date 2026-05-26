Правоохоронці підозрюють трьох посадовців ТЦК у фіктивній «мобілізації» 276 людей

Генпрокурор України Руслан Кравченко повідомив про викриття трьох посадовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, які займалися «паперовою мобілізацією». Щоб прозвітувати про «успішне» виконання плану вони вигадували мобілізованих, яких насправді не існувало.

Чиновники, маючи доступ до держреєстру «Оберіг», заходили в систему за допомогою особистих електронних ключів та вносили до карток військовозобов'язаних неправдиві дані.

Щоб покращити статистику, до переліку «мобілізованих» вносили померлих і засуджених, осіб із правом на відстрочку або спеціальним обліком, громадян, які вже проходять службу чи навчаються у військових вишах, а також тих, хто за віком уже не підлягає мобілізації.

Також вони підписували фейкові поіменні списки військовозобов'язаних, які нібито вже проходять службу у військових частинах. Насправді цих людей ніхто не призивав. Підроблені документи просто відправляли до обласних ТЦК та СП для покращення статистики. У Мукачівському РТЦК, що на Закарпатті, 49-річний полковник, який є начальником військкомату, лише за січень-березень 2026 року фіктивно мобілізував 162 особи. Його 37-річний заступник-майор у той самий час поповнив фейкову статистику ще на 108 людей.

У Золочівському РТЦК на Львівщині 41-річний підполковник, тимчасовий очільник відомства, за листопад-грудень 2025 року «призвав» 6 осіб, які насправді вже служили за контрактом у Військовому госпіталі Національної гвардії України та інших військових частинах.

Наразі всім трьом оголошено про підозру. Закарпатського полковника та його заступника-майора суд відправив під варту з альтернативою застави у 3,9 млн грн та 3,3 млн грн відповідно. Підполковнику зі Львівщини також обрано запобіжний захід – застава в розмірі 121,1 тис. грн. Слідство триває.