На Львівщині судитимуть керівника лісгоспу і депутата у справі про незаконну рубку 18 тис. дерев

Шкода довкіллю становить понад 103 млн грн.

Фото: Офіс генпрокурора

Спеціалізована екологічна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно директора Славського дочірнього лісогосподарського підприємства “Галсільліс”, який також є чинним депутатом Славської селищної ради.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Йому інкримінують незаконну порубку лісу, вчинену за попередньою змовою групою осіб, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 246 КК України).

За даними слідства, упродовж 2019-2023 років на території Стрийського району під виглядом не передбачених законом рубок “рідколісся” було незаконно зрубано понад 18 тисяч дерев. 

Слідство встановило, що посадовець, який мав забезпечити заліснення відповідних земель, натомість видавав лісорубні квитки на проведення таких рубок, достовірно знаючи, що чинне законодавство не передбачає цього виду робіт.

Для відшкодування збитків прокурори заявили цивільні позови в інтересах держави в особі Козівської сільської та Славської селищної рад.

