РФ заманює мешканців окупованих територій Херсонщини на посади операторів БПЛА

Розпочато черговий набір до підрозділу БАРС-33, який нібито є "елітним".

Насправді багато з цих "добровольчих" підрозділів інтегровані в регулярну структуру російських військ

На окупованих територіях Херсонській області російське командування розпочало черговий набір до підрозділу БАРС-33, активно залучаючи місцевих жителів на посади операторів БПЛА.

Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

Реклама обіцяє високі зарплати від 200 тисяч рублів, короткострокові контракти, сучасну техніку та службу недалеко від дому.

Для багатьох чоловіків, які залишилися на окупованій території, це виглядає як один з небагатьох способів отримати відносно стабільний дохід і уникнути відправки на найгарячіші ділянки фронту.

“Однак реальність підрозділів БАРС суттєво відрізняється від пропагандистської картинки. Влада демонструє, що в лавах БАРСів нібито служать чиновники, представники губернаторів та бізнесмени, створюючи образ елітного добровольчого руху. Хоча формально ці загони залишаються “добровольчими”, на практиці багато з них інтегровані в регулярну структуру російських військ і використовуються як звичайні мотострілецькі підрозділи”, – зазначили у Спротиві.

Зокрема, підрозділи БАРС-1, БАРС-11 та БАРС-16 найчастіше діють у складі сил 8-ї загальновійськової армії, а БАРС-3 в оперативному підпорядкуванні частин 8-ї та 58-ї армій.

У цих загонах командири систематично відмовляються підписувати рапорти на звільнення, погрожують кримінальними справами або просто ігнорують заяви.