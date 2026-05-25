Фон дер Ляєн їде у Литву, щоб обговорити інциденти із безпілотниками

До Литви також прибуде єврокомісар з оборони Андрюс Кубілюс.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у вівторок 26 травня відвідає Литву після низки інцидентів із порушенням повітряного простору дронами.

Як пише Politico із посиланням на трьох співрозмовників, очікується, що фон дер Ляєн зустрінеться з главами держав і урядів балтійських країн, аби підтримати координацію реагування. 

За словами одного з чиновників, окрім демонстрації солідарності з балтійськими державами, головною темою візиту буде зміцнення спільних оборонних спроможностей через ключові механізми фінансування та планування Єврокомісії.

У середу Литва оголосила повітряну тривогу після того, як поблизу кордону з Білорусь зафіксували безпілотник, що збився з курсу. Унаслідок цього була активована місія НАТО з патрулювання повітряного простору Балтії. Перед цим два безпілотники впали на території порожнього нафтового сховища в Латвії. Минулого тижня літак НАТО збив дрон у повітряному просторі Естонії.

У лютому Європейський Союз запустив план посилення захисту прифронтових держав на тлі побоювань, що війна Росії проти України та гібридні атаки можуть завдати шкоди місцевим економікам. Єврокомісія також працює над планами допомоги країнам у зміцненні систем протиповітряної оборони через спільні закупівлі та програми розробки.

