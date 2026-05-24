​Трамп: США не будуть поспішати з укладанням угоди з Іраном

"Наші відносини з Іраном стають набагато професійнішими та продуктивнішими", - запевнв президент США.

Представники США на доручення президента Дональда Трампа не будуть поспішати з укладення угоди з Іраном.

Про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social.

Лідер США заявив, що нинішні перемовини з Тегераном «відбуваються впорядковано та конструктивно, і я повідомив своїх представників, щоб вони не поспішали з укладанням угоди, оскільки час на нашій стороні».

«Блокада діятиме на повну силу доти, доки не буде досягнуто, підтверджено та підписано угоду. Обидві сторони повинні не поспішати і зробити правильно. Помилок не може бути! Наші відносини з Іраном стають набагато професійнішими та продуктивнішими. Однак вони повинні розуміти, що не можуть розробити чи придбати ядерну зброю чи бомбу», - наголосив президент США.