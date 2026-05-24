​Трамп: США не будуть поспішати з укладанням угоди з Іраном

"Наші відносини з Іраном стають набагато професійнішими та продуктивнішими", - запевнв президент США.

Президент США Дональд Трамп
Представники США на доручення президента Дональда Трампа не будуть поспішати з укладення угоди з Іраном.

Про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social.

Лідер США заявив, що нинішні перемовини з Тегераном «відбуваються впорядковано та конструктивно, і я повідомив своїх представників, щоб вони не поспішали з укладанням угоди, оскільки час на нашій стороні». 

«Блокада діятиме на повну силу доти, доки не буде досягнуто, підтверджено та підписано угоду. Обидві сторони повинні не поспішати і зробити правильно. Помилок не може бути! Наші відносини з Іраном стають набагато професійнішими та продуктивнішими. Однак вони повинні розуміти, що не можуть розробити чи придбати ядерну зброю чи бомбу», - наголосив президент США.

  • Перед цим державний секретар США Марко Рубіо заявив, що в переговорах щодо Ірану досягнули «значного прогресу», але ще є «над чим працювати».
  • Нещодавно видання Axios повідомило, що США та Іран наблизилися до угоди про завершення війни. Джерело видання каже про “один із найсильніших сигналів” за час цієї війни, що конфлікт може наближатися до завершення.
