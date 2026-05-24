Світ

Латвійська прем’єрка Сіліня, яка подала у відставку, розглядає можливість очолити Міноборони

Силіня серйозно розглянула б таку можливість.

Прем’єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня, Мюнхенська конференція з питань безпеки, 18 лютого 2024 року

Прем'єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня, яка подала у відставку, могла б стати міністром оборони, якби надійшла така пропозиція.

Як пише Delfi, це підтвердив її консультант Сандріс Сабаєвc.

Він зазначив, що Силіня серйозно розглянула б таку можливість, оскільки, за його словами, безпека Латвії завжди була одним із пріоритетів для прем'єрки.

"Для Силіні важливо, щоб у сфері безпеки рішення були сконцентровані не на політичних інтересах, а на тому, що можна швидко, відповідально та ефективно зробити на благо Латвії", – наголосив представник прем'єра.

Наразі тривають переговори партій щодо формування нового уряду та робота над декларацією майбутньої коаліції. Водночас офіційних домовленостей про розподіл міністерств поки що не досягнуто.

