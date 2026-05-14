Прем’єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня подала до Сейму заяву про відставку. Разом із нею йде і весь уряд.

Про це пише LSM із посиланням на членп партії Сіліньї та керівника фракції «Нової Єдності» Едмундса Юревіцса.

Опозиція планувала домогтися відставки Сіліні незвичним способом, оскільки регламент Сейму передбачає, що питання про недовіру уряду може розглядатися не раніше ніж через п’ять днів після подання відповідного проєкту рішення. Відставку хотіли ініціювати через підтримку одного із запитів до Сіліні, включених до незавершеного засідання від 7 травня. У такий спосіб депутати могли негайно, не чекаючи п’яти днів, подати вимогу про відставку.

Вранці перед засіданням парламенту було оголошено несподівану перерву на прохання Сіліні. Замість виступу у парламенті вона провела пресконференцію в Кабінеті міністрів.

Колишні партнери по коаліції, партія «Прогресивних», у середу після зустрічі із Сіліньєю, яка представила фракції запропонованого нею кандидата на посаду міністра оборони, полковника Райвіса Мелніса, заявили, що більше не підтримують її уряд. Міністрів вони не відкликали, але закликали розпочати переговори про нову коаліцію.

Інший коаліційний партнер – Союз зелених і селян – визнав, що уряд під керівництвом Сіліні фактично впав, можливості технічного уряду або уряду меншості вичерпані, і потрібно починати переговори про формування нового уряду.

Готовність створити новий уряд ще в понеділок, наступного дня після відставки міністра оборони Андріса Спрудса, висловило опозиційне Національне об’єднання.