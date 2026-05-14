У сенаті Філіппін пролунали постріли перед імовірним арештом сенатора за ордером МКС

У Сенаті Філіппін пролунали постріли на тлі загострення ситуації довкола запланованого арешту впливового сенатора, повідомляє DW.

У середу свідки повідомили про серію пострілів, що змусило журналістів та присутніх шукати укриття, поки озброєні особи пересувалися будівлею. Раніше до комплексу увійшли понад 10 солдатів у камуфляжі, частина з яких була з штурмовими гвинтівками. Наразі не встановлено, хто саме відкрив вогонь та які причини розгортання військ.

Інцидент стався на тлі можливого видання Міжнародним кримінальним судом (МКС) ордера на арешт сенатора Рональда дела Роси – ключової постаті "війни з наркотиками" часів експрезидента Родріго Дутерте.

Дела Роса, який переховується у своєму кабінеті з понеділка, заявив, що його арешт неминучий, і закликав прихильників мобілізуватися, щоб заблокувати будь-які спроби перевести його до Гааги для пред'явлення обвинувачень у злочинах проти людяності.

Сенатор закликав “його співвітчизників у формі” та колишніх однокурсників з Філіппінської військової академії “висловити свою думку” про те, що уряд президента Фердинанда Маркоса “не повинен видавати його іноземцям”.

Чому Міжнародний кримінальний суд розшукує Дела Росу

Дела Роса був начальником національної поліції у 2016-2018 роках, протягом перших двох років перебування Дутерте на посаді, і виконував обов'язки головного виконавчого директора з боротьби з наркотиками.

Він більш відомий під прізвиськом “Бато”, що означає “Скеля”.

Правозахисники стверджують, що унаслідок репресій загинули тисячі людей, багато з яких були наркоманами та дрібними торговцями наркотиками. . Дела Роса заперечує причетність до незаконних убивств і наполягає, що передача до МКС буде протиправною, оскільки країна вийшла зі складу учасників Римського статуту.

Під час свого президентсва Дутерте вивів Філіппіни з Міжнародного кримінального суду у 2018 році після того, як його прокурор оголосив про початок попереднього розслідування його антинаркотичної кампанії. Суд зазначає, що ймовірні злочини, скоєні, коли країна була членом Міжнародного кримінального суду, все ще перебувають під його юрисдикцією.

У понеділок нижня палата парламенту Філіппін проголосувала за просування процедури імпічменту проти віцепрезидентки Сари Дутерте, дочки колишнього президента. Сам Дутерте вже перебуває в Гаазі в очікуванні суд у МКС.

Раніше Дела Роса обіймав посаду очільника поліції міста Давао за часів мерства Сари Дутерте та її батька, який змінив її на цій посаді у 2013 році.