Радник актора Меттью Перрі отримав два роки в'язниці за його вбивство

Він займався доставкою від дилера наркотику, який призвів до смерті зірки. 

Меттью Перрі
Фото: BBC

56-річний Ерік Флемінг, який працює радником з питань боротьби із наркотичною залежністю, проведе два роки за ґратами через свою роль у смерті актора серіалу "Друзі" Меттью Перрі.

Як пише The Guardian, консультант займався посередництвом між голлівудською зіркою та дилером наркотику кетаміну, передозування яким стало причиною смерті виконавця ролі Чендлера у популярному ситкомі.

Флемінг визнав свою провину і співпрацював зі слідством, за що отримав від суду у Лос-Анджелесі м'якший вирок. Спершу йому загрожувало ув'язнення на чотири роки. 

Перрі був знайдений мертвим у джакузі у своєму будинку в Голлівуді у жовтні 2023 року. Актор довгі роки страждав від наркотичної залежності, а кетамін використовував як засіб лікування депресії.

Раніше у справі про його вбивство вже були засуджені особистий лікар Сальвадор Пласенція, який отримав 30 місяців тюрми, та дилерка, "кетамінова королева" Джасвін Санга, яка проведе у місцях позбавлення волі 15 років.

