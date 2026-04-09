У США отримала вирок "кетамінова королева", причетна до смерті актора Метью Перрі

Стихійний меморіал у Нью-Йорку в пам'ять про Метью Перрі

Суд у Лос-Анджелесі оголосив вирок 42-річній Джасвін Санга, яка отримала у США прізвисько "кетамінова королева" через організацію мережі незаконного постачання психотропного засобу, що став причиною смерті відомого актора Метью Перрі.

Як пише BBC, жінка минулоріч визначала свою провину за п'ятьма пунктами звинувачення, одним з яких була передача наркотика іншій особі, яка призвела до вбивства. Служителі Феміди обрали їй покарання у вигляді 15 років ув'язнення.

Санга організувала у себе вдома справжню наркоімперію, зберігаючи десятки флаконів з кетаміном та тисячі таблеток з іншими забороненими препаратами.

Засуджена стала однією з п'яти фігуранток справи Перрі, якого у 2023 році було знайдено у власній ванні мертвим від передозування кетаміну. За життя зірка серіалу "Друзі" страждав від залежності та депресії.

Вирок "кетаміновій королеві" став найбільш суворим з усіх, пов'язаних зі вбивством Перрі. Його особистий лікар отримав 30 місяців в'язниці, інший медик, який продавав кетамін, зміг обмежитися домашнім арештом. Ще двоє людей у ланцюжку постачання акторові сильного анастетику дізнаються покарання пізніше, усі вони визнали свою провину.